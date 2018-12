Spekulation um Einstieg Amazons bei britischer Supermarktkette

Spekulationen über eine Übernahme-Offerte von Amazon geben Börsianern zufolge Morrisons Auftrieb. Die Aktien der britischen Supermarkt-Kette drehten am Dienstagmittag ins Plus und gewannen bis zu 3,7 Prozent. Die Titel des Online-Händlers legten im vorbörslichen US-Geschäft 1,9 Prozent zu.Morrisons hat bereits ein Liefer-Abkommen mit Amazon und gilt als Übernahmeziel des US-Konzerns, der seit dem Kauf der Biomarkt-Kette Whole Foods in den stationären Handel drängt. Morrisons wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern.