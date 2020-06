Spotify startet heute in den USA

Das Unternehmen kündigte an, ab Donnerstag 14. Juli 8:00 früh (Eastern Time) auch für US-Kunden zugänglich zu sein. Dabei dürfte es sich vorerst um eine geschlossene Beta-Phase handeln, derzeit können Kunden über die Webseite Einladungen anfordern. Spotify ist derzeit nur in einigen europäischen Ländern zugänglich, darunter Großbritannien, Frankreich, Niederlande, oder Schweden. In Österreich konnte der Dienst bis Juli 2009 genutzt werden.

Mit dem Service können User ausgewählte Musikstücke direkt über das Internet auf ihren Computer streamen. Neben einer eingeschränkten kostenlosen Variante, existieren auch kostenpflichtige Premium-Pakete. Der verzögerte Start ist wohl in erster Linie auf Lizenzprobleme zurückzuführen. In den letzten Monaten tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass sich der Streaming-Dienst mit einigen Labels geeinigt habe. In der Vergangenheit gab es in auch in Europa Schwierigkeiten mit den Lizenzen, darum musste das Internet-Radio sein Angebot auch teilweise zurückschrauben