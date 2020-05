Springer steigt bei Inkubator ein

Springer werde mit bis zu 30 Millionen bei dem Unternehmen, das unter dem maßgeblichen Einfluss der deutschen Otto Group steht, einsteigen, hieß es am Mittwoch in einer Unternehmensmitteilung. Project A Ventures finanziert neue Unternehmen in den Bereichen Internet, Mobile und Online-Werbetechnologien und wurde vor knapp zwei Jahren von der der deutschen Otto Group gemeinsam mit den Geschäftsführern gegründet.