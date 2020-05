Start-up-Aktion: Die Top Fünf ziehen ins Finale ein

Es ist soweit: Die Finalrunde von Austria’s Next Top Start-up von der futurezone und A1 steht ins Haus. Die futurezone-Leser haben für ihre Lieblingsprojekte abgestimmt und die Top Fünf ermittelt. Diese werden sich nun am 7. Oktober 2013 in einem Live-Pitch der Fachjury stellen, die dann das Siegerprojekt küren wird.

Unter die besten Fünf haben es folgende Projekte geschafft:

Terminheld

My Fly

DoubleJack

Flatout

Eversport

“Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die für uns oder andere gevotet haben. Danke auch an futurezone und A1, die die Start-ups in Österreich vor den Vorhang holen”, sagt Konrad Swietek von Terminheld. Auch bei Flatout ist die Freude groß: “Danke vielmals für die Hilfe der Community bei dem Voting. Unser ganzes Team freut sich sehr, dass wir unter die Top 5 gekommen sind”, sagt CMO Kurt Reimann. “Wir freuen uns, wie vielen Menschen die Idee gefällt mit Doublejack Zeit, Geld und Nerven zu sparen”, so Heinz Past von DoubleJack.

“Es ist unglaublich, welch positives Feedback wir in den letzten Wochen erhalten haben und freuen uns über Einzug ins Finale des Start-up-Wettbewerbs. My Fly wird die Bühne rocken”, verspricht Hans J. Pfisterer von My Fly.