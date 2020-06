Streik-Start bei Amazon in Leipzig und Bad Hersfeld

Die Beschäftigten des Versandhändlers Amazon haben ihre Arbeit am hessischen Standort in Bad Hersfeld und in Leipzig mit der Nachtschicht niedergelegt. Wie ein Verdi-Sprecher in Bad Hersfeld mitteilte, streikten die Mitarbeiter dort seit 0.00 Uhr. Mit der Frühschicht folgen nach Verdi-Angaben die Standorte Graben bei Augsburg, Werne ( NRW) und Rheinberg im Ruhrgebiet.

Die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in Bad Hersfeld, Leipzig und Graben bis einschließlich Mittwoch zum Ende der Spätschicht zum Streik aufgerufen, in Werne soll bis einschließlich Dienstag zum Ende der Spätschicht gestreikt werden.