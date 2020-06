Streiks bei Amazon bis zum Wochenende verlängert

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vom Mittwoch haben die Beschäftigten am Standort Bad Hersfeld ( Hessen) beschlossen, ihren Ausstand bis Samstagabend zu verlängern. Die Mitarbeiter des Logistikzentrums in Graben bei Augsburg und in Rheinberg ( NRW) wollen bis Freitagabend im Streik bleiben.

Im nordrhein-westfälischen Werne wird der Ausstand nicht fortgesetzt, in Leipzig fällt die Entscheidung erst am Donnerstag. Die Mitarbeiter des Versandhändlers sind bereits seit Montag im Streik.



Nach Angaben von Verdi kommt es durch die Aktion zu Verzögerungen bei der Auslieferung an die Kunden. „Wir haben richtig Wirkung erzielt. Es ist derzeit nicht möglich, heute zu bestellen und morgen die Lieferung zu bekommen“, sagte Verdi-Streikleiter Thomas Schneider in Leipzig.