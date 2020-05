Streit über Amazon-Streiks

Nach Henkels Auffassung muss auch beachtet werden, dass das bei Amazon gezahlte Entgelt deutlich über dem neuen Mindestlohn liegt. „Und die vieldiskutierten Arbeitsbedingungen scheinen mir nicht so schlecht zu sein. Aber Amazon hat halt ein Image-Problem in Deutschland“, sagt die Rechtsanwältin der Kanzlei FPS. Sie glaubt, dass Verdi mit den Streiks bei Amazon vor allem neue Mitglieder anwerben wolle. „ Verdi ist noch nicht so gut organisiert bei Amazon und will das ändern. Mit den Streiks zielt die Gewerkschaft auf neue Mitglieder in einem großen und bekannten Unternehmen ab.“

Für Baunack ist die Vorgehensweise der Gewerkschaft durchaus nachvollziehbar. „Es ist eigentlich naheliegend, bei der Bezahlung der Amazon-Mitarbeiter den Tarif des Einzelhandels zugrunde zu legen“, sagt der Rechtsanwalt, der in der Kanzlei Hummel.Kaleck.Rechtsanwälte tätig ist. Dies ergebe sich schon daraus, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens ja der Verkauf von Waren sei, die dann zum Beispiel über Dienstleister wie DHL oder UPS ausgeliefert würden. Zudem lägen die Tarife im Einzelhandel stark über denen der Logistikbranche, an denen sich Amazon nach eigenen Angaben orientiert. „Wenn Amazon nun weniger als andere Versandhändler bezahlt, würde das zu einem Verdrängungswettbewerb führen“, argumentiert Baunack.