Studie: Gute Internet-Zugänglichkeit in Österreich

Den mit Abstand größten Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung - über acht Prozent - hat die digitale Wirtschaft in Großbritannien mit seinem internationalen Finanzzentrum in London. Beim zweitstärksten Land Dänemark sind es etwa sechs Prozent - in Indonesien etwas mehr als ein Prozent. Für Österreich liegt keine Zahl vor.

BCG hat 55 Indikatoren zusammengetragen, um den Zugang zum Internet zu messen. Sie reichen vom Ausbau des Breitbandzugangs bis zur Anzahl der Wikipedia-Seiten in der Amtssprache des Landes. In den Ländern mit Top-Internet ist die digitale Wirtschaft wenig überraschend bis zu doppelt so groß, auch haben Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU), die das Internet nutzen, deutlich stärkere internationale Wirtschaftskontakte, hält die Studie fest.