T-Mobile Austria ließ im ersten Quartal kräftig Federn

In der zweiten Jahreshälfte 2014 wird in der Branche mit dem Einstieg von sogenannten "virtuellen" Netzbetreibern ("MVNO") gerechnet. Sie nutzen die Netz-Infrastruktur bestehender Betreiber, arbeiten aber auf eigene Rechnung. Das internationale Beratungsunternehmen Arthur D. Little erwartet sich daraus mehr Wettbewerb und somit wieder sinkende Tarife.

Als MVNO scharren bereits die Firma Ventocom des ehemaligen tele.ring- und Orange-Chefs Michael Krammer sowie der Wiener Kabelnetzbetreiber UPC und das Wiener Technologieunternehmen Mass Response in den Startlöchern. Auch der Lebensmitteldiskonter Hofer arbeitet an einem eigenen Produkt, nachdem die Kooperation mit A1/Yesss! beendet wurde. Wann sie starten, wollen sie aber aus Wettbewerbsgründen nicht verraten.

UPC-Sprecher Siegfried Grobmann meinte auf APA-Anfrage: "Die Vorbereitungen auf den Markteinstieg als Mobilfunkanbieter laufen bei UPC auf Hochtouren und wir liegen sehr gut im Zeitplan. Leider können wir auch aus Wettbewerbsgründen noch nicht sagen, wann und mit welchen Angeboten wir auf dem Mobilfunkmarkt auftreten werden."