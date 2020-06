T-Mobile-Deal: Telekom will bei Scheitern 1 Mrd. Dollar

Die Deutsche Telekom will einer Zeitung zufolge von Sprint mehr als eine Milliarde Dollar ( (725,64 Mio. Euro), sollten die US-Kartellwächter den Verkauf von T-Mobile US verbieten. Das " Wall Street Journal" berief sich in der Nacht zum Samstag auf Insider. Deren Angaben zufolge will die Telekom auch durchsetzen, dass nach der Übernahme ein Teil des T-Mobile-Managements beibehalten wird.

Weder die Telekom noch T-Mobile waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Sprint plant Medienberichten zufolge für Juni oder Juli ein Angebot für T-Mobile US, das ein Volumen von 50 Milliarden Dollar haben soll. Die US-Kartellwächter haben Bedenken angemeldet.