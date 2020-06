Tablets setzen PC-Markt zu

Die neuen Tablet-PCs laufen dem klassischen Computer immer mehr den Rang ab. Der Marktforscher Gartner stutzte am Donnerstag seine Jahresprognose für den Weltmarkt für Desktops und Laptops überraschend stark zurück. Im laufenden Jahr werde der PC-Markt lediglich um 10,5 Prozent wachsen und nicht wie zuvor vorausgesagt um 15,9 Prozent, teilte Gartner mit. Auch für 2012 senkten die Experten ihre Voraussage. Dann werde der PC-Markt noch um 13,6 Prozent statt 14,8 Prozent zulegen.

„Die veränderte Einschätzung spiegelt wider, dass wir in nächster Zeit von Privatkunden eine schwächere Nachfrage nach PCs erwarten“, erklärte Analyst Ranjit Atwal. „Das liegt zu einem guten Teil an der bevorstehenden Schwäche des chinesischen Konsumentenmarkts, aber auch an der schwindenden Begeisterung der Verbraucher für herkömmliche Geräte.“

Tablets schwächen PC-Absatz

Stattdessen interessierten sich immer mehr Privatkäufer für Alternativen zum Laptop, wie Apples iPad oder andere Media-Tablets. „Das wird den Absatz von Computern für Zu Hause insbesondere in Industrieländern dramatisch schwächen“, sagte sein Kollege George Shiffler hinzu.

Bis 2015 werde der Absatz von Laptops in diesen Märkten im Durchschnitt um weniger als ein Zehntel jährlich wachsen.

Viele Konsumenten warteten derzeit ab, welche Modelle im laufenden Jahr auf den Markt kämen. Apple stellte am Mittwochabend die zweite Generation des iPads vor, auf der laufenden IT-Messe CeBIT werden derzeit in Hannover 35 Konkurrenzmodelle präsentiert.

Laptops kein Mode-Accessoire mehr

Im laufenden Jahr könnten Experten zufolge bis zu 50 Millionen Tablets weltweit verkauft werden. Den Gesamtabsatz herkömmlicher Rechner schätzt Gartner 2011 auf rund 388 Millionen Stück.

Dem Marktforscher zufolge haben Laptops ihren Status Modeaccessoire mittlerweile eingebüßt. „Das `coole` Gerät ist derzeit das Smartphone. Und schon bald werden es PCs mit Tablets zu tun bekommen, wenn sie im kommenden Quartal in großen Stückzahlen auf den Markt kommen“, hieß es.