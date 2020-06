Telefonica streicht bei Stellenabbau 150 Managementposten

Der Telekommunikationskonzern Telefónica Deutschland (O2) streicht beim geplanten Stellenabbau auch 150 Vollzeitstellen im Management. Es handele sich um Posten in der dritten und vierten Führungsebene unterhalb des Vorstands, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Der Schritt ist Teil des Abbaus von 1600 Arbeitsplätzen in dem Konzern bis 2018. Nach der Übernahme von E-Plus will Telefónica damit Doppelfunktionen streichen und so sein Sparziel von fünf Milliarden Euro in den nächsten Jahren erreichen.