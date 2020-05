Telekom Austria steigt ins Satellitengeschäft ein

Bei der International Broadcasting Convention (IBC), die dieser Tage in Amsterdam stattfindet, stellte die Telekom Austria Group am Samstag ihr neues Geschäftsfeld Satellitenfernsehen vor. Damit will die Gruppe künftig in Zentral- und Osteuropa wachsen. Zentraler Bestandteil der Strategie ist eine neue Direkt To Home (DTH) Plattform, mit der Fernsehsignale über die von der Telekom Austria betriebenen Erdfunkstelle im steirischen Aflenz zu einem Eutelsat-Satelliten transportiert werden, der sie dann in Zentral- und Osteuropa abstrahlt.

"Pay-TV ist in Zentral- und Osteuropa ein Wachstumsmarkt", sagte Stefan Amon, Leiter des Großhandelsgeschäft bei der Telekom Austria. In den nächsten vier Jahren werde der Markt um sechs Prozent oder 7,3 Millionen Haushalte wachsen. Mit Satelliten-gestützten Lösungen könnte Pay-TV auch in Regionen mit schwacher Infrastruktur angeboten werden, auch hohe Bandbreiten für HD TV seien damit möglich.