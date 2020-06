Telekomkonzern Sunrise plant Börsengang in der Schweiz

Der Schweizer Mobilfunk-Betreiber Sunrise strebt an die Börse. Mit dem Gang an die Schweizer Börse SIX in der ersten Jahreshälfte sollen bei Investoren 1,35 Mrd. Franken (1,1 Mrd. Euro) eingesammelt werden. Mit dem frischen Kapital will die Nummer Zwei im Schweizer Mobiltelefon sein künftiges Wachstum finanzieren.

"Wir freuen uns über unsere Wachstumsaussichten und sind überzeugt, dass wir unsere Aktionäre in Zukunft dank unseres starken Cashflow-Profils mit einer attraktiven Ausschüttungspolitik belohnen können", erklärte Sunrise-Chef Libor Voncina am Mittwoch. Sunrise gehört dem Finanzinvestor CVC, der das Unternehmen im Jahr 2010 für 3,3 Mrd. Franken übernommen hatte. 2013 war ein Veräußerungsversuch gescheitert.