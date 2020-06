Tencent investiert in Online-Reiseportal

Tencent, der größte Internet-Service-Konzern Chinas, hat sich 16 Prozent an dem chinesischen Reiseportal eLong gesichert und dafür 84, 4 Millionen US-Dollar ausgegeben. Das Unternehmen ist somit der zweitgrößte Anteilseigner. Den größten Anteil hält weiterhin der US-Konzern Expedia, der auf 56 Prozent aufgestockt hat. Die Reise-Plattform eLong zählt zu den wichtigsten Reise-Portalen in China. Über die Seite können 19.000 Hotels in 700 chinesischen Städten gebucht werden, über die Kooperation mit Expedia stehen insgesamt 150.000 Unterkünfte zur Verfügung. Auch Flugtickets können gesucht und gekauft werden.

Mit dem Investment weitet Tencent seine Internet-Aktivitäten weiter aus. Der Konzern fokussierte bislang auf Online-Spiele - vor kurzem wurde der Spielerhersteller Riot Games um 400 Millionen gekauft - und soziale Netzwerke. Mit QQ betreibt Tencent zudem den beliebtesten Messenger-Dienst – er zählt rund 300 Millionen Nutzer – Chinas. Laut Tencent-CEO Ma Huateng wird die Firma dieses Jahr weiter stark investieren, die Schwerpunkte liegen bei Internet-Suche, E-Commerce und Social Media. Auch im Ausland will man sich stärker engagieren.