Tesla tief in den roten Zahlen

Der Umsatz sprang im vierten Quartal zwar im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 957 Millionen Dollar (847 Mio Euro) hoch. Analysten hatten jedoch mit rund 1,2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie fiel nachbörslich um fast vier Prozent.

Tesla-Chef Elon Musk rechnet damit, dass seine Firma frühestens 2020 profitabel wird. Zugleich verspricht er aber auch, zum Jahr 2025 eine Million Elektroautos pro Jahr zu bauen.

Im laufenden Jahr will Tesla 55.000 Fahrzeuge des aktuellen mehr als 70.000 Dollar teuren Model S und des neuen SUV Model X ausliefern, das in sechs Monaten auf den Markt kommen soll. Der Konzern habe 10.000 Bestellungen für das Model S und 20.000 Anfragen für Model X. Zum Ende dieses Jahres will Tesla in der Lage sein, gut 2000 Fahrzeuge pro Woche zu bauen.