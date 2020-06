Tesla will Batteriefabrik in Deutschland bauen

Der US-Elektroautobauer Tesla, der zuletzt auch mit einem futurezone Award in der Kategorie "Smart Invention" ausgezeichnet wurde, will in den kommenden Jahren auch in Deutschland Batteriezellen herstellen. „Ich gehe davon aus, dass Tesla auf lange Sicht eine Batteriefabrik in Deutschland errichten wird“, sagte Tesla-Chef Elon Musk dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Seiner Einschätzung nach könnte das in fünf oder sechs Jahren soweit sein.