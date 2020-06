Tesla S entscheidet die Kategorie Smart Invention für sich

Das erste Elektroauto in Serie rollte bereits 1888 auf den Straßen. In den folgenden gut 120 Jahren hat sich nicht allzu viel getan – bis Tesla Motors sein Model S vorgestellt hat. Zwar konnte bereits der Tesla Roadster für Aufmerksamkeit sorgen, aber erst die Luxus-Limousine Model S machte das Elektroauto salonfähig. Seit vorigem Jahr ist der Fünfsitzer auch in Österreich erhältlich. Zeitnahe wurden drei „Supercharger“-Stationen errichtet, bei denen Tesla-Fahrer kostenlos ihr Auto aufladen können. Weitere Stationen in Österreich und Europa sind geplant.

Trotz Elektroantrieb hat das Model S beeindruckende Leistungsmerkmale. In der besten Ausstattung hat es 515 kW Leistung, beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden und hat eine Reichweite von 460 Kilometern. Zusätzlich ist das Model S mit neuesten Sensoren und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet und kann durch Over-the-Air-Updates um neue Funktionen erweitert werden.