Tim Cook: Chinas Führung ist bei Gesprächen "sehr offen"

Cook hatte während seiner viertägigen Chinareise mit Vizepremierminister Ma Kai über Datenschutz und Sicherheit gesprochen, wie ihn die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag zitierte. „ China ist ein zentraler Markt für uns“, sagte Cook demnach. Am Montag hatte die Anti-Zensurorganisation Greatfire.org von gezielten Angriffen auf Apples Dienst iCloud in China berichtet. Mit dem Dienst können Nutzer Fotos, Kontakte und Daten speichern.

Auf Twitter veröffentliche Cook ein Foto, dass ihn lachend zusammen mit einer Arbeiterin in einer Foxconn-Fabrik zeigt. Die Arbeitsverhältnisse beim größten Apple-Zulieferer, bei unter anderen das iPhone hergestellt wird, waren in den vergangenen Jahren immer Gegenstand kritischer Berichte.