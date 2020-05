Time Warner Cable lehnt 61 Milliarden Dollar-Angebot ab

Am Montag hatte Charter-Chef Rutledge ein Schreiben an den Chef von Time Warner Cable, Rob Marcus, geschickt, in dem er die Vorteile des Gebotes für dessen Aktionäre erläuterte. Das letzte Angebot habe er um Weihnachten herum gemacht, sagte Rutledge. Dies habe Marcus abgelehnt. Laut dem Schreiben hatte Time Warner Cable ein höheres Gebot mit einer größeren Barkomponente verlangt, was auf Widerstand von Charter traf. TWC hatte sich bei einem Gebot von insgesamt 160 Dollar je Aktie als grundsätzlich offen für eine Offerte gezeigt.