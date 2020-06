TomTom stattet VWs auch in Europa aus

Finanzielle Details nannte TomTom auch diesmal nicht. Analysten werteten den Auftrag jedoch als ähnlich wichtig für das Unternehmen wie die US-Vereinbarung. Zwar koste die Software für Verkehrsinformationen nur etwa ein Viertel der Kartensysteme. Allerdings mache die Stückzahl den Unterschied, sagte Marc Zwartsenburg von der Bank ING. Während VW in den USA jährlich etwa 350.000 Wagen verkauft, sind es in Europa rund drei Millionen. An der Börse griffen die Anleger beherzt zu. Die TomTom-Aktie gewann knapp neun Prozent an Wert.

Im vierten Quartal ging der Umsatz von TomTom allerdings um acht Prozent auf 172 Mio. Euro zurück. Der bereinigte Nettogewinn fiel um knapp 30 Prozent auf 9,7 Mio. Euro. Für dieses Jahr rechnet TomTom mit einem fünfprozentigen Umsatzplus auf eine Milliarde Euro.