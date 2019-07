Trump disst französischen Wein wegen Digitalsteuer

Eine von Frankreich verabschiedete Digitalsteuer, die in erster Linie die großen US-Technologiekonzerne Google, Facebook, Amazon und Apple betrifft, könnte zu einem neuen internationalen Handelskonflikt ausarten. Die dreiprozentige Steuer auf lokale Werbeerlöse, die Frankreich unter anderem deshalb vorsieht, weil die besagten Konzerne durch Standorte in europäischen Steueroasen kaum zur Kasse gebeten werden, hat den Zorn von Donald Trump auf sich gezogen. Er droht nun mit Strafzöllen für französischen Wein, der ein Exportschlager Frankreichs ist.

"Dummheit von Macron"

Trump twitterte am Freitag in Kürze auf die „Dummheit“ des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagieren zu wollen. Mit Blick auf die US-Konzerne erklärte Trump auf Twitter: „Wenn sie jemand besteuert, sollte es ihr Heimatland sein, die USA“. Schon bei dieser Mitteilung deutete er neue Abgaben auf französischen Wein an: „Ich habe immer gesagt, dass amerikanischer Wein besser ist als französischer Wein.“ Später sagte er vor Journalisten im Weißen Haus, die Franzosen hätten sich nicht für die Digitalsteuer entscheiden sollen. „Ich habe ihnen gesagt, macht das nicht, sonst werde ich euren Wein besteuern.“

Im vergangenen Jahr ging fast ein Viertel aller französischen Wein-Exporte in die USA. Sollte es zu den Strafzöllen auf Weinimporte kommen, wäre es für Frankreichs Winzer teurer, in die USA zu exportieren. Der Preis für französische Weine würde sich erhöhen - und viele Verbraucher in den USA könnten auf Weine aus anderen Ländern umsteigen. Die US-Regierung hatte bereits nach der Verabschiedung des Steuergesetzes im französischen Senat am 11. Juli eine Prüfung der Auswirkungen auf den US-Handel angekündigt. Je nach Ergebnis könnte die Untersuchung zu Zöllen oder anderen Handelsrestriktionen für bestimmte französische Produkte führen.