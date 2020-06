TV-Hersteller Loewe will Umsatz bis 2016 vervierfachen

Die neuen Eigentümer des gebeutelten Fernseherbauers Loewe trumpfen mit einer ehrgeizigen Umsatzprognose auf. Durch eine erweiterte Kooperation mit der chinesischen Hisense soll das Unternehmen 2016 TV-Geräte im Wert im Wert von mehr als einer Milliarde Euro absetzen, teilte das in " New Loewe GmbH" umbenannte Unternehmen am Dienstag mit.

Im Jahr 2012 lag der Gesamtumsatz des Traditionsunternehmens bei 250 Millionen Euro, im vergangenen Jahr dürften die Erlöse noch weiter geschrumpft sein.