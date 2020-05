Twitter im Börsenrausch - Aktie könnte noch teurer werden

Wenn Twitter den Preis tatsächlich durchsetzen kann, würde der Börsengang insgesamt knapp 2,2 Milliarden Dollar einbringen (1,6 Mrd. Euro). Das ist mehr als doppelt so viel wie ursprünglich angestrebt. Die Gesamtbewertung des verlustreichen Unternehmens läge bei 14,7 Milliarden Dollar; darin eingerechnet sind dann auch jene Anteile, die bei den bisherigen Eigentümern verbleiben.

Der Handel mit den Twitter-Aktien dürfte am Donnerstag an der traditionsreichen New York Stock Exchange beginnen. Das Unternehmen will insgesamt 70 Millionen Anteilsscheine platzieren plus eine sogenannte Mehrzuteilungsoption von 10,5 Millionen Aktien, wenn die Nachfrage entsprechend stark ist. Es ist der größte Internet-Börsengang seit Facebook im Mai vergangenen Jahres.