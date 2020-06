Twitter kauft Sicherheitssoftware-Entwickler

Mit der Übernahme von Whisper Systems bekommt Twitter Technologie, um Anwendungen auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets sicherer zu machen. Whisper Systems wurde von den Sicherheitsexperten Moxie Marlinspike und Stuart Anderson gegründet, die derzeit auch die einzigen fixen Mitarbeiter sind. Die Entwickler haben sich unter anderem auf Firewalls und die Verschlüsselung von Textnachrichten fokussiert. Der Preis der Übernahme wurde nicht bekannt gegeben.

In einer Aussendung erklärte Twitter: „Das Whisper Systems Team gehört ab sofort zu Twitter. Als Teil unseres wachsenden Technik-Teams werden sie ihre Technologien und ihre Expertise im Bereich Sicherheit in unsere Produkte und Services bringen. Wir sind glücklich, Moxie und Stuart mit an Bord zu haben.“