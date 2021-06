Twitter soll neun Milliarden Dollar wert sein

Der Wert wurde berechnet, nachdem bekannt geworden ist, dass einige frühe Angestellte Twitter-Anteile an einen Investor verkaufen. Offiziell bestätigt wurde dieser Deal aber noch nicht.

Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, will die US-Investmentfirma BlackRock Anteile von Twitter-Angestellten um insgesamt 80 Millionen US-Dollar kaufen. Wird der Deal abgeschlossen, gehört BlackRock ein Prozent des Mikroblogging-Dienstes. Gegenüber der Financial Times wollten weder Twitter noch BlackRock eine Stellungnahme abgeben.

Hochgerechnet auf das gesamte Unternehmen liegt der Wert von Twitter demnach bei neun Milliarden Dollar. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Schätzung im August 2011. Damals wurde der Wert des Kurznachrichtendienstes im Rahmen einer Finanzierungsrunde auf etwa acht Milliarden Dollar geschätzt.