Uber: Ortskenntnis für Taxifahrer überflüssig

In einem Interview mit der FAZ hat Uber-Deutschlandchef auf eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes in Deutschland gedrängt. „Das sind ziemlich alte Gesetze aus den 60er Jahren, die nicht mehr ins heutige Zeitalter mit Smartphones und Satellitennavigation passen“, sagte Uber-Deutschlandchef. So sei eine Ortskenntnisprüfung in Zeiten der Satellitennavigation überflüssig, sagte Nestmann.