Uber will eine Milliarde Dollar in China investieren

Der riesige Markt gehöre zu den Prioritäten von Uber, schrieb Mitgründer und Chef Travis Kalanick in einem Brief an Investoren, aus dem die „ Financial Times“ zitierte. Pro Tag würden in China bereits nahezu eine Million Fahrten gebucht. Das Geschäft habe sich im vergangenen Monat verdoppelt.

Im Dezember nannte Uber noch die Zahl von einer Million Fahrten täglich für sein gesamtes weltweites Geschäft.

China sei jetzt der zweitgrößte Markt von Uber nach den USA, schrieb Kalanick. Bis Ende kommenden Jahres wolle Uber in 50 der 80 chinesischen Städte mit mehr als fünf Millionen Einwohnern aktiv sein.