UBS: Schlappe im Rechtsstreit um Facebook-Börsengang

Facebook war im Mai 2012 an die Börse gegangen und hatte dabei 16 Milliarden Dollar eingenommen. Wegen technischer Mängel verzögerte sich der Handel und die Aufträge vieler Kunden wurden verspätet bearbeitet, so dass die UBS auf vielen Facebook-Aktien sitzen blieb. Weil die Aktie nach anfänglichen Gewinnen an Wert verlor, verbuchten Investoren und Händler hohe Verluste.

Ein Nasdaq-Sprecher erklärte, die Börse werde die Entscheidung des Gerichts prüfen. Die UBS wiederum gab auf Anfrage bekannt, sie nehme die Entscheidung zur Kenntnis und prüfe nächste Schritte.