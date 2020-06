Über 300 Millionen Euro Gewinn für Nokia

Der Umsatz zog im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro an, wie der finnische Konzern am Donnerstag mitteilte. Dabei verwies Nokia vor allem auf ein robustes Geschäft in Nordamerika. Der Gewinn sprang um fast 80 Prozent auf 327 Millionen Euro hoch. Nokia hatte im vergangenen Jahr die verlustreiche Mobilfunk-Sparte an Microsoft verkauft und konzentriert sich seitdem auf Netzwerktechnik und Kartendienste.

Das Netzwerk-Geschäft macht fast 90 Prozent der Erlöse aus. Der Umsatz des Segments dürfte in diesem Jahr über die Vorjahresmarke steigen. 2014 Jahr war er trotz der Erholung zum Jahresende noch leicht gesunken. Im Gesamtkonzern blieben die Erlöse 2014 mit 12,7 Milliarden Euro auf vergleichbarer Basis stabil.