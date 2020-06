US-Bundesstaat will Tesla Direkt-Verkauf verbieten

Tesla, der von Elon Musk gegründete Hersteller von Elektro-Autos, darf im US-Bundesstaat Missouri schon bald selbst keine Autos mehr verkaufen. Das besagt zumindest ein neuer Gesetzesvorschlag, der Auto-Herstellern den Direkt-Verkauf ihrer Modelle verbietet. Demnach müssen Neuwagen stets über Mittelmänner verkauft werden. Teslas Geschäftsmodell basiert jedoch auf Direkt-Verkauf. Damit ist das Unternehmen der einzige Auto-Hersteller, der darauf setzt.

Direkt-Verkauf ist in 48 der 50 US-Bundesstaaten verboten oder nur eingeschränkt möglich. Dennoch ist das Unternehmen in 22 US-Bundesstaaten recht erfolgreich tätig, sieht sich dabei aber auch mit Klagen konfrontiert. Die US-Bundeshandelskommission (FTC) hat sich bereits gegen ein derartiges Direkt-Verkaufsverbot ausgesprochen und hat die derzeitigen Gesetze als „Protektionismus“ bezeichnet. Auto-Händler argumentieren, dass das neue Geschäftsmodell eine Bedrohung für ihre Branche sei. Tesla hat im vergangenen Jahr 22.500 Fahrzeuge in den USA verkauft.