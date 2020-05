US-Justizministerium segnet Nokia-Microsoft-Deal ab

Das US-Justizministerium hat den Kauf von Nokias Mobilfunksparte durch Microsoft geprüft und offiziell genehmigt. Das gab die Behörde am Montag bekannt, der Antrag wurde intern bereits am 29. November abgesegnet. Microsoft zeigte sich erfreut über die Bestätigung. Damit wurde nun eine weitere erforderliche Zustimmung eingeholt. Vergangenen Monat gaben bereits die Nokia-Aktionäre ihre Zustimmung auf einem eigens einberufenen Treffen in Helsinki.