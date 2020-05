VeroPay: Bezahl-App aus Tirol startet in ganz Österreich

Was in Tirol nur in Kombination mit einem Konto bei der Hypo Tirol Bank funktioniert hat, geht seit Dienstag flächendeckend in ganz Österreich – und zwar egal, bei welcher Bank man sein Bankkonto hat. Einzige Voraussetzung: Man muss über 18 Jahre alt und europäischer Staatsbürger sein. Die " VeroPay"-App ist ab sofort für Android und iOS verfügbar. Da man zur Aktivierung einen Code eingeben muss, der am Kontoauszug erscheint, muss man sich allerdings gedulden, bevor man die App in der Praxis nutzen kann. Zahlen kann mit mit „ VeroPay“ dann auch in allen 128 Merkur Markt-Filialen und 160 Hartlauer-Geschäften.

"Schnell, einfach, cool" bezeichnete etwa Klaus Pollhammer, Vorstand der Merkur Warenhandels AG, die neue Bezahl-App des Tiroler Start-ups. Das Besondere an der App: Sensible Daten wie Bankverbindung, Kontonummer oder Kundenname werden nicht auf dem Smartphone abgespeichert. „Das ist wie bei einer TAN-Code-Zahlung: Man autorisiert diese per Handy, nur technologisch gesehen läuft es ein bisschen anders ab“, erklärte Michael Suitner, Gründer und Geschäftsführer des Tiroler Start-ups. „Wir arbeiten bei der Abwicklung der Zahlung ausschließlich mit IDs, das heißt, wir kennen die Kunden nicht. Selbst wenn die NSA Zugriff auf die Datenbank erlangen würde: Sie würde vor einer Datenbank mit lauter anonymen IDs stehen.“