Visitenkarte 2.0 aus Österreich

NFC-Systematik

Die Systematik basiert auf NFC, also Near Field Communication. Eine Funklösung, die im neuen Google-Phone Nexus S von Samsung oder im Nokia C7 integriert ist und künftig nicht nur im iPhone 5, sondern in vielen Smartphones Standard sein wird. Für Computer gibt es einen „Business Card Reader Stick“, der an einen USB-Steckplatz angesteckt wird. „Die Daten werden nicht in irgendeinem Format gespeichert, sondern im standardisierten mobilen vCard-Format“, sagt Gregor Novak, Chef des Wiener Unternehmens Bluetechnix und gleichzeitig Eigentümer der NG Holding, die 100 Prozent an Cardolution besitzt. vCard ist der Standard für elektronische Visitenkarten - wer heute von einem Smartphone zum anderen per SMS einen Kontakt verschickt, tut dies im vCard-Format. Novak: „Zudem bietet der vCard-Standard den Vorteil, dass man die Felder selbst definieren kann und dass er auf fast allen Geräten funktioniert.“ Und NFC sei ohnehin ein Standard, an den niemand mehr vorbei kommen.

50 Cent pro Visitenkarte

Ein kleines Problem stellt noch die Produktion der Visitenkarten dar: Derzeit befindet sich der Chip in einer PET-Schicht zwischen zwei Lagen Papier, die mit einem Xerox-Drucker bedruckt werden. Heute kostet eine Visitenkarte 50 Cent, „aber wir gehen davon aus, dass wir den Preis in den kommenden ein bis zwei Jahren auf 15 Cent senken können“, so List. Das hänge natürlich davon ab, wie sich die Karten verbreiten. „In gewisser Weise stehen wir vor einem Henne-Ei-Problem“, so Novak. Da NFC-Handys derzeit noch Mangelware sind, stellt sich für viele noch nicht die Frage, sich eine NFC-Visitenkarte zuzulegen. Aber dass die digitale Visitenkarten kommt, davon sind Novak und List überzeugt. Zwar wäre es theoretisch möglich, das Daten automatisch von einem Handy zum anderen übertragen werden, wie es etwa die App "Bump" macht oder mit dem verspielten Funk-Schlüsselanhänger "Poken" versucht wurde, „allerdings sind wir überzeugt, dass man noch lange dem Gegenüber etwas zum Angreifen übergibt“, so List. Und das sei die Visitenkarte.

Augmented Reality

Ein ähnliches Konzept verfolgen übrigens auch die Toxin Labs mit ihrer „Augmented Business Card“. Hier kann man sich eine Karte ordern, auf der ein QR-Code ("Quick Response") abgedruckt ist. Hält man diesen 2-D-Code vor eine Webcam, wird er gescannt und übermittelt – vorausgesetzt, der andere Computerteilnehmer hat die entsprechende Software installiert – die Kontaktinformationen via Web; auch ein digitaler Avatar des Visitenkarteninhabers, der mit dem Gegenüber spricht. kann so zum Leben erweckt werden.