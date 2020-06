Vodafone kauft um 7,2 Milliarden Euro in Spanien ein

Nur wenige Monate nach der Übernahme von Kabel Deutschland kauft Vodafone auch den größten Kabelkonzern in Spanien. Für 7,2 Mrd. Euro erwirbt der britische Mobilfunkgigant das Unternehmen Ono und baut damit sein Festnetzgeschäft in Europa aus, wie Vodafone am Montag mitteilte. Es ist der dritte Zukauf des Rivalen der Deutschen Telekom in der Sparte binnen zwei Jahren.



Vodafone rechnet auf längere Sicht mit Einsparungen von rund 240 Mio. Euro. In einem ersten Anlauf im Februar hatte Ono Vodafone noch die kalte Schulter gezeigt. Daraufhin hatten die Briten ihr Angebot aufgestockt.



Vodafone will sein Netz ausbauen und sein Europa-Geschäft stärken, dem ein harter Konkurrenzkampf, die Wirtschaftsflaute und Auflagen der Regulierungsbehörden zu schaffen machen. Dazu hält der Konzern nun verstärkt nach Zukäufen Ausschau, nachdem er sein US-Geschäft im vergangenen Jahr für 130 Mrd. Dollar (93,63 Mrd. Euro) verkauft hatte. So übernahm Vodafone im Herbst für knapp 11 Mrd. Euro Kabel Deutschland.



Ono bietet unter anderem Kabelfernsehen sowie Internet-, Festnetz- und Mobilfunkdienste an. Mit seinem Kabelnetz deckt das Unternehmen 70 Prozent des spanischen Marktes ab. Die Mehrheit der Firma befand sich bisher im Besitz von Investmentfonds.