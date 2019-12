VÖSI-Chef: "Wir bilden zu viele Fachidioten aus"

Coding sei ein aussterbender Beruf, der AMS-Algorithmus führe in die Irre und Jobsuchende über 50 seien in der IT-Branche zu teuer: Peter Lieber, Vorsitzender des Verbandes Österreichischer Software Industrie (VÖSI), schlägt im KURIER-Interview höchst kritische Töne an.

KURIER: Der Fachkräftemangel ist ein Branchen-Dauerthema. Wie akut ist die Lage?

Peter Lieber: Es wird schlimmer. Wir steuern wohl auf 15.000 offene IT-Stellen zu. Zugleich sind beim AMS 8.000 Arbeitslose aus der IT-Branche vorgemerkt. Das Dilemma: Was am Markt nachgefragt wird, ist nicht das, was verfügbar wäre.

Die Politik meint, dass in den Unternehmen vor allem junge Programmierer gesucht werden...

Wir haben inzwischen viele Berufe in der Software-Branche, fast schon wie in der Baubranche. Dort gibt es Architekten, Bauingenieure und am Ende den Maurer, der die Spachtel in die Hand nimmt. Bei uns sind das die Codierer (schreiben die Code-Zeilen für Computerprogramme, Anm.). Das ist aber eine aussterbender Beruf, weil den Job in Zukunft Maschinen erledigen werden. Mit dem Codieren ist es früher oder später ganz vorbei.