VÖSI präsentiert neuen Vorstand und neue Ziele

Um diese Entwicklung bestmöglich zu fördern, muss sich nach Ansicht des VÖSI aber einiges im Land ändern. "Vor allem in der Bildung gibt es einiges zu tun. Jeder sollte zumindest die Grundzüge von Informationstechnologie und Software in der Schule beigebracht bekommen, das gehört in die Mittelschule, wie der Aufklärungsunterricht", sagt Lieber. Nur so seien Menschen später in der Lage, ihre Ansprüche an Software auch korrekt artikulieren.

Dieser und andere Wünsche des Verbands österreichischer Software Industrie sollen in Zukunft aber nicht mehr in einem Katalog mit Forderungen zusammengetragen werden. Stattdessen wird bis Ende des Jahres ein Manifest entstehen, das die Vision des VÖSI zusammenfasst. "Es ist immer besser, aktiv etwas Positives zu schaffen, als nur passiv zu fordern", sagt Lieber.