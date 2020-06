Vortrag: Zum Traumjob Spieleentwickler in Österreich

Die Vertreter der Institute werden in je fünf Minuten ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen und sich im Anschluss daran den Fragen des Publikums stellen. Im Anschluss an die Diskussion stehen die Experten weiterhin für Gespräche zur Verfügung. Der Roundtable findet am Donnerstag, den 20. März, um 18 Uhr im Wiener Museumsquartier (quartier 21, Raum D) statt. Die Diskussion wird von Robert Glashüttner moderiert, der Eintritt ist frei.