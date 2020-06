Weiter Streiks bei Amazon

Der Streik in Bad Hersfeld, Leipzig, Graben und Rheinberg soll Verdi zufolge am Mittwoch bis zum Ende der Spätschicht dauern. In Werne sollte zunächst bis einschließlich Dienstag zum Ende der Spätschicht gestreikt werden - die Beschäftigten beschlossen laut Verdi dann aber, ihren Ausstand auch bis Mittwoch zu verlängern.

Am größten Amazon-Logistikzentrum in Bad Hersfeld will Verdi am Mittwoch über mögliche weitere Streiks beraten. In München ist am Mittwoch eine Kundgebung vor der deutschen Amazon-Zentrale geplant.