Wenn Roboter Kühe melken

"Die Kuh muss sich wohlfühlen"

Ziel bei der Automatisierung sei es, so wenig wie möglich ins natürliche Verhalten der Tiere einzugreifen, sagt der Lely-Manager. Dafür sorgt bei dem Melkroboter unter anderem Technik des deutschen Automatisierungsspezialisten Festo, der mit Leyle an der jüngsten Version des Systems zusammengearbeitet hat. Ein pneumatischer Zylinder stimmt die Bewegung des elektrisch angetriebenen Schwenkarms auf die Bewegung der Kuh ab und soll ein möglichst störungsfreies Melken ermöglichen. "Die Kuh muss sich wohlfühlen", sagt Boelens: "Wenn sie das nicht tut, kommt sie nicht zurück."

Identifiziert werden die Tiere über einen Chip, auf dem auch Größe, Gewicht, empfohlene Futtermenge und der letzte Melkvorgang gespeichert sind. Nach einer Eingewöhnungsphase von knapp einer Woche kommen die Tiere von sich aus zum Melken. Menschen würden meist länger brauchen, um sich an die Robotersysteme zu gewöhnen, meint Tim Joosten, Produktmanager bei Lely. Unfälle oder Zwischenfälle habe es bisher keine gegeben. Im Notfall kann das System über einen roten Knopf gestoppt werden.

Die Kosten für einen Melktroboter, die im niederländischen Örtchen Maassluis in der Nähe von Rotterdam zusammengebaut werden, belaufen sich auf rund 100.000 Euro. 60 bis 70 Kühe können damit pro Tag auch mehrmals gemolken werden, erzählt Boelens. Ein Melkvorgang dauert acht Minuten. Von seinen Melkrobotern hat Lely weltweit bislang mehr als 30.000 Stück verkauft, mit einem Marktanteil von 65 Prozent ist das niederländische Unternehmen Weltmarktführer in dem Bereich. Die größten Märkte liegen in Deutschland, Frankreich und Nordamerika. Aber auch in Österreich sind mehr als 300 Stück im Einsatz.