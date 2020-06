WhatsApp beschert Facebook Verlust von 232 Mio. Dollar

Facebook will nächstes Jahr deutlich mehr investieren, um seine milliardenschweren Zukäufe WhatsApp und Oculus auszubauen. Finanzchef Dave Wehner kündigte am Dienstagabend an, die Kosten des weltgrößten Internet-Netzwerks dürften dann sprunghaft um 55 bis 75 Prozent steigen.

Damit vollzieht das Unternehmen aus dem Silicon Valley einen Richtungswechsel. Bislang hatten sich die Aufwendungen im Vergleich mit den Umsätzen meist weniger stark erhöht. Das könnte sich nun ändern, zumal Facebook auch damit rechnet, nicht mehr ganz so schnell wie im abgelaufenen Quartal zu wachsen.

Analysten wie Richard Greenfield vom Wertpapierhandelshaus BTIG kritisierten vor allem, dass es nur eine Prognose der Firma zu den Kosten, nicht aber zu den erwarteten Erlösen gebe. Das verunsichere Anleger. Facebook-Aktien stürzten im nachbörslichen US-Handel um neun Prozent auf 73,80 Dollar ab. Sie waren in den vergangenen Monaten stark gestiegen und hatten gerade erst bei 81,16 Dollar ein Rekordhoch markiert.