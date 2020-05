“Wir machen vom Smartphone bis zum Supercomputer alles”

Das jährlich stattfindende Fujitsu Forum am 6. und 7. November steht heuer unter dem Motto “Reshaping ICT, Reshaping Business and Society” und zählt zu den größten IT-Events in Europa. So werden zwischen 10.000 und 12.000 Teilnehmer erwartet, die sich über die neuen Entwicklungen des Konzerns informieren wollen. Für Unternehmen ist es heutzutage viel schwieriger, die passende IT-Lösung zu finden, als noch vor einigen Jahren, wie Johannes Baumgartner, Geschäftsführer von Fujitsu Österreich gegenüber der futurezone erklärt: “Vor zehn Jahren hat es nur einige wenige unterschiedliche Devices gegeben".

Die Vielfalt an Hardware am Markt und die unterschiedlichen Formfaktoren bieten dem Kunden umfassende Möglichkeiten und machen es laut Baumgartner somit schwieriger, die richtige Entscheidung zu treffen. “Die Gesellschaft wird mobiler, Berufs- und Privatleben verschmelzen zunehmend - was auch ein Umdenken der Unternehmen erfordert bzw. eine Anpassung der Prozesse erforderlich macht." Fujitsu sei in der Lage, ein umfassendes Portfolio anbieten zu können: „Bei uns bekommt man vom Smartphone bis zum Supercomputer alles".