Xiaomi erobert ein Viertel des Wearable-Marktes

Im ersten Quartal - also kurz vor dem Start der Apple Watch, die den Markt aufmischen dürfte - verkaufte Xiaomi 2,8 Millionen Geräte, wie die Analysefirma IDC am Mittwoch berichtete. Das ergebe einen Marktanteil von 24,6 Prozent. Der Fitness-Spezialist Fitbit führt in dem Geschäft den IDC-Zahlen zufolge mit einem Marktanteil von gut 34 Prozent.