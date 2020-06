Yahoo Europa zieht nach Irland um

Yahoo informiert seine Kunden derzeit darüber, dass es durch den Umzug nach Irland, der am 21. März schlagend wird, zu Änderungen in den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzvereinbarungen kommt, berichtet siliconrepublic. Die Verlegung des Website-Service-Betriebs für Europa, Nahost und Afrika begründet das Unternehmen damit, dass auf der Grünen Insel bereits eine gut ausgebaute Datenzentren-Infrastruktur vorhanden ist.

Auch Geschäftsinteressen werden als Gründe angeführt, was übersetzt bedeutet, dass Yahoo mit den Steuer- und Datenschutzgesetzen Irlands zufrieden ist, auch wenn Irland 2013 damit begonnen hat, Steuervorteile für internationale Hightech-Konzerne zurückzustutzen. Das neue Hauptquartier entsteht in Dublin, Yahoo will dort 200 neue Angestellte anheuern. Laut Yahoo kommt der Umzug "allen Nutzern in Europa, Nahost und Afrike zugute".