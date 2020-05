Yahoo schrumpft weiter

Yahoo sieht sich bei der Jagd nach Werbegeldern aber weiterhin harter Konkurrenz von Rivalen wie Google oder Facebook ausgesetzt. Vor allem der Yahoo-Umsatz mit Bannerwerbung ging zurück, was an einem Preisverfall lag. Auch die bezahlten Links bei Suchergebnissen warfen weniger ab. Unterm Strich ging der Gewinn auf 297 Millionen Dollar zurück nach 3,2 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr hatte allerdings der Verkauf von Anteilen am chinesischen Internetkonzern Alibaba das Ergebnis in die Höhe getrieben.