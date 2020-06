Yahoo verbündet sich mit Yelp gegen Google

Die frühere Google-Managerin Mayer versucht seit rund eineinhalb Jahren, Yahoo mit Übernahmen und neuen Technologien zurück in die Erfolgsspur zu führen. Dabei will sie Yahoo als Medienkonzern etablieren und den Fokus wieder stärker auf das Geschäft mit Display-Werbung legen, in dem der Konzern seine frühere Vormachtstellung an die Rivalen Facebook und Google verloren hat. Doch bisher konnte sie den Negativtrend nicht stoppen, der Umsatz fiel zuletzt das vierte Quartal in Folge.

Yelp, das auch in Apples Stadtpläne und dessen Sprachprogramm Siri integriert ist, konzentriert sich seit einiger Zeit auf die Vermarktung seiner mobilen App. Dabei kombiniert das US-Unternehmen lokale Empfehlungen mit anderen Informationen wie Restaurant-Öffnungszeiten in Verbindung mit dem Standort des Handy- oder Tablet-Nutzers. Neben Google bietet auch Facebook ähnliche Anwendungen an. Im vierten Quartal 2013 konnte Yelp seinen Umsatz überraschend kräftig um mehr als 70 Prozent auf 71 Millionen Dollar steigern, auch dank der Übernahme des deutschen Pendants Qype.