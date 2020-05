Zalando plant Börsegang am 1. Oktober

Der deutsche Online-Modehändler Zalando will einem Bericht zufolge am 1. Oktober an die Börse gehen. Wie die Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“ am Freitag unter Berufung auf das Unternehmensumfeld berichtete, laufen alle Planungen bei Zalando und den mit dem Börsengang beauftragten Banken auf den 1. Oktober zu.

Wie in solchen Fällen üblich, könne sich das Datum noch um wenige Tage nach vorn oder hinten verschieben. Zalando hatte bisher nur mitgeteilt, noch in diesem Jahr an die Börse gehen zu wollen.