ZKW will unter LG-Dach Kapazitäten erhöhen

"Händeringend" auf Fachkräftesuche

Der 1,1 Mrd. Euro schwere Kauf durch den südkoreanischen LG-Konzern wurde in der Vorwoche unterzeichnet. Ziel sei, weltweit einer der Top-Zulieferer im Automobilbereich zu werden. "Wir haben Vollbeschäftigung in den nächsten drei Jahren in allen Werken weltweit", kein Werk stehe zur Disposition, sagte Schubert. Man sei "händeringend" auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und Kapazitäten.

Nach dem erfolgten Ausbau an den österreichischen Standorten Wieselburg und Wiener Neustadt werden die Produktionsstätten in der Slowakei, in Mexiko und China erweitert. Ein neues Werk in Europa sei in Planung, die Standortauswahl im Laufen: Aus einer Longlist soll in den kommenden Wochen und Monaten eine Shortlist erstellt werden. In China suche man ebenfalls einen neuen Standort - in Asien könnte sich eine Synergie mit LG ergeben, um dort "noch schneller Ressourcen hochfahren zu können", sagte der ZKW-Chef.

Nur durch Größe attraktiv

"Durch das Wachstum wird lokal für Europa eher mehr Kapazität gebraucht als weniger", sieht Schubert Potenzial für Arbeitsplätze des Unternehmens in Europa, wo die ZKW Gruppe mit Werken in Österreich, Tschechien und der Slowakei vertreten ist. Neben Standorten in Mexiko und China ist ZKW auch in den USA und Indien präsent. Wachstum sei erforderlich, um als Zulieferer von Kunden geforderte Volumina bzw. Pakete für Baureihen stemmen zu können und entsprechende Kapazitäten anbieten zu können. Es brauche eine gewisse Größe, um das für bedeutende Player leisten zu können.