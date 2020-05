ZTE will mit Cloud-Computing Umsatz ankurbeln

Der chinesische Telekomausrüster ZTE will vom Trend zur Auslagerung von Daten in das Internet profitieren und das sogenannte Cloud-Computing weltweit ausbauen. Das Geschäft mit Internet-Speicherdiensten solle seinen Anteil am Gesamtumsatz schon im laufenden Jahr auf zehn Prozent steigern, nach sieben bis acht Prozent 2012, sagte Zhu Jinyun, der zuständige Manager bei dem weltweit Branchenfünften, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.