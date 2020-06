Zweiter Vorarlberger Netzdialog am Donnerstag

Im Ländle tut sich wieder etwas in Sachen Internet-Business: Am Donnerstag, dem 6. Oktober 2011, findet der Netzdialog Vorarlberg statt. Ab 18:30 Uhr diskutieren im Großen Sparkassensaal in Dornbirn Experten aus Deutschland und Österreich die Chancen für Firmen, via Internet neues Personal rekrutieren zu können. Neben Julia Reiser von McDonald´s Deutschland und Sebastian Manhart, Geschäftsführer der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie, wird auch Carolin Horn von der Wiener Jobbewertungs-Plattform Kununu ihr Wissen mit dem Publikum teilen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, anmelden sollte man sich vorab auf der Webseite. Wie schon der erste " Netzdialog Vorarlberg" zeigte, ist die Veranstaltung stark nachgefragt. Die Veranstalter rund um Molindo-Chef Thomas Gabriel wollen Schwung in die Start-up-Szene in Vorarlberg bringen.